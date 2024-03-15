سيف زاهر: مدحت شلبي حقق نجاحات كبيرة في السعودية

وجه الإعلامي الرياضي سيف زاهر، رسالة للكابتن مدحت شلبي المعلق الرياضي، قائلًا: "فين أيامك يا كابتن مدحت".

وأوضح "زاهر"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه عمل مع الكابتن مدحت شلبي لأكثر من 5 سنوات وهو من أكثر الشخصيات الذي كان يحب التعامل معه، مشددًا على أنه يسير خلال الفترة الحالية بخطوات نجاح كبيرة جدًا، ويتواجد حاليًا بالدوري السعودي ومحقق نجاحات كبيرة.

وأشار إلى أنهما عاشا معًا لحظات مميزة وسعيدة خلال العمل والتعليق والتحليل على الدوري المصري قبل انتقال الكابتن مدحت شلبي للدوري السعودي بداية الموسم، مضيفًا: "أنا كنت بحلل ماتش لريال مدريد والكابتن مدحت كان بيعلق ودي كانت المباراة الأهم ليا".