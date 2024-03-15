انتشار الفرق الطبية أمام ساحات المساجد الكبرى ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية مواصلة القطاع الصحي بالمحافظة جهوده النوعية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، خاصة القوافل العلاجية والفرق الطبية المنتشرة لإيصال الخدمة الطبية لكل المناطق، لاسيما تزامنا مع شهر رمضان الكريم، وذلك في اطار المبادرات الرئاسية المتعددة لدعم القطاع ومستوى الخدمة الصحية.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فيما يتعلق بجهود تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال دعم الصحة العامة، موضحا أنه تم نشر الفرق الطبية الخارجية من لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمواطنين من أمام المساجد بعد صلاة التراويح.

ويقدم طاقم الأطباء والتمريض خدمات 100 مليون صحة،مثل : دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الاكتشاف المبكر وعلاج السمع. صحة الأم والجنين، متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن هذه الاجراءات النوعية يتم تنفيذها بناء عن توجيهات محافظ بني سويف والتي تتسق مع تكليفات وزير الصحة باستمرار الجهود لدعم تنفيذ التوجيهات الرئاسية، منوها عن متابعة الدكتور طارق عباس أبو النور مدير الرعاية الأساسيةبالمديرية ، ومنسق المبادرات الرئاسية، للوصول بخدمات المبادرات الرئاسية لأكبر عدد من الفئات المستهدفة واستغلال أماكن التجمعات للمواطنين واستغلالا لتجمع المصلين في المساجد الكبيرة لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المعظم .

واصل حديثة وكيل الوزارة، موضحا أنه يستمر تقديم خدمات فحص وعلاج الأمراض المزمنة من ضغط وسكر والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والذي بدأ اعتبارامن أول أيام الشهر الكريم عن طريق الفرق المتنقلة التابعة لوحدات الرعاية الصحية الأولية.

وذلك في ساحات مسجد :(عمر بن عبد العزيز ببني سويف، المسجد الكبير شرق النيل، عمر بن الخطاب بمدينة ناصر، مسجد التحرير بالواسطي ، المسجد الكبير بببا

، مسجد عثمان بن عفان بسمسطا

، مسجد الشيخ غنيم بالفشن.

مسجد أبوبكر الصديق بمدينة إهناسيا.