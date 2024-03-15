أوقاف القليوبية تفتتح 4 مساجد جديدة.. صور

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية 4 مساجد جديدة في مدن العبور وكفر شكر وطوخ تزامنا مع الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في محافظة القليوبية.

قال وكيل وزارة الأوقاف في بيان له، إن المسجد الأول هو مسجد الصفا والمروة بالحي الرابع في مدينة العبور على مساحة 450 متر وبلغت التكلفة الاجمالية له ثلاثة ملايين جنيه .

أما المسجد الثاني هو مسجد الرضوان بالمنشأة الصغرى بمدينة كفر شكر حيث بلغت مساحته800متر والتكلفة الاجمالية له عشرة ملايين جنيه.

كما جرى افتتاح المسجد الثالث بقرية اجهور الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ على مساحة حوالى 600متر وتم عمل صيانة وترميم له بالكامل وتجديد دورة المياه وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف وبلغت تكلفته 2 مليون جنيه.

أما المسجد الرابع في قرية زاوية بلتان بطوخ حيث بلغت مساحته 500متر وتم عمل صيانة وترميم للمسجد بالكامل وتوسعة إضافية وتجديد دورة المياه وفرشه بالسجاد الجديد بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنية.

حضر افتتاح المساجد لفيف من نواب البرلمان والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة حيث أدى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة والتي تناولت رمضان شهر الطاعات وأكد أن شهر رمضان للتقرب إلى الله بفعل الطاعات وبذل المعروف والبعد عن المعاصي والسيئات.