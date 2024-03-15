فتح فصل تعليم فني ومشروع للشباب بواحة باريس

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، فتح فصل للتعليم الفني " الصنايع" بمركز باريس استجابة لمطالب أهالي المركز اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

كما قرر الزملوط، عقب زيارته لمركز باريس اليوم، الموافقة على تقسيط قطعة أرض بالمركز للشباب لإقامة مشروع لتعبئة التمور والمواد الغذائية بمركز باريس وطرح أرض لإقامة فندق لخدمة المستثمرين وتعزيز حركة الاستثمار بالمركز و فتح باب التقديم لإنشاء وحدات سكنية للجادين طبقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، تكليف الأوقاف بدراسة فرش مسجد القصر القبلي ضمن خطة وزارة الأوقاف.

وأكد الزملوط، في تصريح له، اليوم، إقامة مشروع ظهير زراعي بمركز باريس، لـ٤٠ شاباً من المستحقين على مساحة ٢٠٠ فدان مناصفةً بين المحافظة والشباب و تكليف التضامن الاجتماعي بتخصيص ٢ كرتونة مواد غذائية لجميع الأسر بقرى الأربعين، وبحث بعض الحالات لتقديم الدعم اللازم و تكليف قطاع التربية والتعليم بحصر الخريجين من أبناء قرى الأربعين بمركز باريس للعمل بالتدريس بنظام الإنتاج ويتم تقييمهم كل ثلاثة أشهر، قيام الوحدة المحلية بتخصيص أرض لبناء مسجد بالقرية و البدء في إجراءات تمليك المنازل التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية للراغبين من المواطنين طبقًا للضوابط القانونية، يتولى قطاع الري سرعة القيام بأعمال الصيانة لبئر (٤).