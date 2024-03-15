شيرين رضا ضيفة حلقة اليوم من برنامج "العرافة"

تحل اليوم الفنانة شيرين رضا ضيفة بحلقة جديدة من البرنامج الرمضاني "العرافة"، والمذاع على قناة المحور وقناة النهار خلال شهر رمضان.

ونشرت الفنانة شيرين رضا البرومو التشويقى للحلقة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وعلقت على الفيديو "إنتظروني فى برنامج العرافة السادسة مساءً على قناة المحور والنهار مع الإعلامية بسمة وهبة".

https://www.instagram.com/reel/C4iE7_kIz-R/?igsh=MWZvc3FwMmhlZGdmYQ==

وجاءت أبرز أجزاء البرومو التشويقى من خلال أسئلة الإعلامية بسمة وهبة عن الفنان عمرو دياب زوج الفنانة شيرين رضا السابق، وعن طريقة زواجه منها، ونجلتهم وتفاصيل حياة الأخيرة خاصةً أنها فى الغربة خارج البلاد وحدها.

شاركت الفنانة شيرين رضا بالموسم السينمائى بأكثر من فيلم سينمائي، فيلم "الملكة" مع الفنانة هالة صدقي، وفيلم "مقسوم" مع الفنانة ليلي علوي، وقدمت أيضاً فيلم "رحلة ٤٠٤" مع الفنانة منى ذكى.

يشار أن الفنانة شيرين رضا شاركت فى آخر أعمالها الدرامية بالجزء الثاني لمسلسل "وبينا ميعاد"، والذى حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه، المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، يوسف الكدواني، محمد سليمان، والإخراج هاني كمال.