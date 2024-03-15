دائم التعدي عليه.. تفاصيل جديدة في واقعة قاتل طفله ببورسعيد

كشف جيران قاتل طفله داخل منزل الأسرة بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة في الواقعة.

وأشار عدد من جيران الأسرة إلى أن والدتهم تركتهم منذ عدة سنوات بسبب المعاملة السيئة من والدهم الذي كان دائم التعدي بالضرب على عدد من أطفاله الست، وسبق له التعدي على طفل المجني عليه، وسحله بشكل وحشي على الأرض.

وأكدوا، أن الطفل المجني عليه هو من كان ينفق على والده وإخوته من خلال عمله في جمع الخردة.



وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، القبض، على الأب المتهم بقتل طفله بمنطقة الأمل الجديد في حي الضواحي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة طفل يدعى: يوسف تامر شلبي 16 عامًا، مشنوقا داخل منزله نطاق حي الضواحي، وانتقل رجال قسم شرطة الضواحي إلى المنطقة، وتبين صحة البلاغ.

وأشارت التحريات الأولية المبدئية بأصابع الاتهام إلى والد الطفل، فألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهم، كما تجرى التحريات حول الواقعة.

ووضعت جثة الطفل بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.