مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، مراسم قرعة دور ربع ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية بين الأندية المتأهلة لهذا الدور.

الأندية المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد الإسباني - بايرن ميونخ الألماني - أرسنال الإنجليزي - أتلتيكو مدريد الإسباني - باريس سان جيرمان الفرنسي - مانشستر سيتي الإنجليزي - برشلونة الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي قرعة دور الثمانية، متاح مواجهة ناديين من نفس البلد، عكس الأدوار السابقة، كما يمكن أن يصطدما فريقان من مجموعة واحدة في دور المجموعات.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي نسخة 2024، يومي 9 و 10 أبريل المقبل، بينما تقام مواجهات الإياب يومي 16 و17 أبريل.

أما مباريات دور نصف النهائي، تقام مواجهات الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو، بينما الإياب يومي 7 و8 مايو.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، موعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

نتائج قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

1- أرسنال الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني

2- أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني

3- ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

4- باريس سان جيرمان الفرنسي ضد برشلونة الإسباني.

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الفائز من مواجهة (أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند) يواجه المتأهل من ربع النهائي الرابع (باريس سان جيرمان - برشلونة).

الفائز من ربع النهائي الأول ( أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند) يواجه الفائز من ربع النهائي الثالث ( ريال مدريد - مانشستر سيتي).