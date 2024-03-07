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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب لايبزيج

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد ولايبزيج
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تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره لايبزيج الألماني.

وفرض لايبزيج، التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ريال مدريد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، حيث سنحت أكثر من فرصة للطرفين لافتتاح التسجيل في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، قص البرازيلي فينيسيوس جونيور شريط أهداف المباراة بهدف في الدقيقة 65 من صناعة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

وأدرك ويلي أوبران التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 68، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وبالرغم من هذا التعادل، إلا أن ريال مدريد بلغ دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب لايبزيج، إذ تغلب عليه بهدف للا شئ على ملعب رد بول أرينا في مباراة الذهاب، ليصبح مجموع المباراتين 2-1.

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