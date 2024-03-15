فنادق سويسرا تسجل 41 مليون ليلة سياحية في 2023

شهدت الفنادق السويسرية زيادة غير مسبوقة في عدد الليالي السياحية خلال عام 2023، حيث تم تسجيل 41.8 مليون ليلة مما يمثل زيادة بنسبة 9.2 % عن عام 2022.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي السويسري (FSO) عن أن الطلب المحلي ظل قويًا، على الرغم من تراجعه بنسبة 1.1 %، ليصل مجموع الليالي الداخلية إلى 20.8 مليون إقامة، ومن ناحية أخرى، ارتفع الطلب الأجنبي بنسبة 21.8 % ليصل إلى 20.9 مليون إقامة، وهو ما يتوافق تقريبًا مع مستويات عام 2019.

وتكشف هذه الأرقام أن الطلب ارتفع كل شهر في العام الماضي مقارنة بعام 2022، حيث تراوح من 2.7 % في أكتوبر إلى 36.2 % في يناير، وعلى وجه الخصوص، شهدت الفترة من أبريل إلى ديسمبر أكبر عدد من الإقامات في الثلاثين عامًا الماضية، وبعد موسم شتاء قياسي في 2022/2023، وصل موسم صيف 2023 إلى مستويات قياسية جديدة مع 24.0 مليون ليلة سياحية بين مايو وأكتوبر.

ومع إجمالي 20.8 مليون ليلة سياحية، انخفض الطلب المحلي قليلاً (-224000 / -1,1 %) مقارنة بعام 2022، لكن المستوى ظل مرتفعاً للغاية، وفقط عامي 2021 و2022 أظهرا مستوى أعلى. ويعزى هذا الانخفاض الإجمالي بشكل رئيسي إلى الأشهر من مارس إلى أغسطس وأكتوبر، ولوحظت زيادة في عدد الليالي في جميع الأشهر الأخرى، وبلغت ذروتها في شهر يناير (+18.6 %).

ووفقًا لبيانات FSO، في عام 2023، على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية والفرنك السويسري القوي، أقام عدد أكبر من الأشخاص في الفنادق السويسرية، خاصة من البلدان الأخرى. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الزوار الأجانب بمقدار 3.7 مليون ليلة سياحية، أي بزيادة قدرها 21.8 % مقارنة بالعام السابق. وكانت هذه الزيادة أقوى في النصف الأول من العام، خاصة في شهر يناير، حيث ارتفعت بنسبة 65.9 %.

وقد لعب السياح الآسيويون، وخاصة من الصين وكوريا الجنوبية والهند، دوراً هاماً في هذا النمو، ومع ذلك، مقارنة بعام 2019، لا يزال هناك عدد أقل من الزوار الآسيويين، خاصة من الصين.

وأضاف الزوار من أمريكا والولايات المتحدة وأوروبا أيضًا أماكن إقامتهم، وشهدت أوقيانوسيا وأفريقيا أيضًا عددًا أكبر من الزوار مقارنة بالماضي، محققة أفضل النتائج منذ ثلاثين عامًا.

وتُظهر بيانات إضافية صادرة عن مكتب FSO أن معظم المناطق السياحية السويسرية سجلت عددًا قياسيًا من الزوار في عام 2023، باستثناء غراوبوندن وتيتشينو. وشهدت زيوريخ وبرن وجنيف أكبر الزيادات.

كما تشير الهيئة نفسها، أن صافي معدل إشغال الغرف في جميع أنحاء سويسرا بلغ 55.0، أي أعلى بمقدار 3.4 نقطة عما كان عليه في عام 2022 وقريب جدًا من معدل 2019 البالغ 55.2 %.

وشهدت إحدى عشرة منطقة سياحية من أصل ثلاثة عشر زيادة في معدلات الإشغال، حيث قادت منطقتا زيوريخ وجنيف هذا النمو. ومع ذلك، انخفضت معدلات الإشغال في كانتون تيتشينو وغراوبوندن.

وفي الوقت نفسه، سجلت سبع مناطق معدلات إشغال أعلى في عام 2023 مقارنة بعام 2019.