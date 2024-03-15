برلماني: زيارة سعر توريد القمح يأتي دعمًا للمزارع ويحقق مخزونًا آمنًا

قال محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة سعر توريد إردب القمح المحلي إلى 2000 جنيه، يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مما يوفر العملة الصعبة التي كانت تنفقها الدولة في استيراد تلك المحاصيل من الخارج ويحقق مخزونا استراتيجيا آمنا.

وأشاد البرعي في تصريحات له اليوم الجمعة، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفلاح المصري، حيث شهدت الفترة الحالية اهتماما غير مسبوق لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل.

ولفت إلى أن تلك الزيادات المتتالية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح أمرًا مهمًا يساعد الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالدولار والعمل على توفير الأمن الغذائي.

وطالب البرعي من الحكومة الاستمرار فى التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية فى سيناء والساحل الشمالي والوادى الجديد والتوسع أيضاً فى مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية فى ترشيد استهلاك المياه.

وأضاف أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.