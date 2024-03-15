غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لفيوتشر في الكونفيدرالية

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا السبت تدريباته وذلك استعدادا لمواجهة فريق فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية لمدة 3 أيام .

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وفيوتشر يوم 31 مارس الجاري، في حين ستقام مباراة الإياب بربع النهائي بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل.

ويعاني فريق الزمالك هذا الموسم في مسابقة الدوري الممتاز، حيث خاض الفريق حتى الآن 11 مباراة بالمسابقة، نجح في الفوز بـ 4 مباريات فقط، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في 4 مواجهات، وجمع الفريق الأبيض حتى الآن 15 نقطة، جعلته في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب المسابقة .