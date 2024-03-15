غارات أمريكية بريطانية جديدة تستهدف محافظة حجة اليمنية

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الجمعة، نقلًا عن وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي، أن القوات البريطانية الأمريكية شنت غارات استهدفت محافظة حجة اليمنية.

وأضافت، إن هيئة بحرية بريطانية تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 50 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة في اليمن.

وفي وقت سابق، اتهم سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، إيران بتقديم الدعم للحوثيين بالأسلحة والمعلومات، أدى ذلك إلى تصاعد الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر.

كما أضاف فاجن، أن إيران لا تزال تقوم بتمويل الحوثيين بالأسلحة والذخيرة وتمدهم بالمعلومات لاستهداف السفن التجارية.