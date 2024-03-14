لتشمل المحيط الهندي.. الحوثيون يعلنون توسيع نطاق هجماتهم خارج البحر الأحمر

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل، لتشمل تلك التي تتجنب العبور في البحر الأحمر وتُبحر في المحيط الهندي باتجاه المسار البديل في أقصى جنوب إفريقيا.

ومنذ 19 نوفمبر، يستهدف الحوثيون المدعومون من إيران، سفنًا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، وذلك بزعم دعمهم لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

تلك الهجمات دفعت شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا، مما يؤدي إلى زيادة مدة الرحلة بأسبوع على الأقل، وهو ما يترتب عليه مضاعفة كلفة النقل.