بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يقسو على سبارتا براج بالشوط الأول

قسا فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ضيفه سبارتا براج التشيكي برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

بدأ محمد صلاح أساسيًا في تشكيل الريدز، وذلك لأول مرة منذ فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وتحديدًا منذ 73 يومًا.

ويتألق صلاح في تقدم الحمر على الفريق التشيكي، حيث سجل هدفًا وصنع 2 آخرين، ليحقق 3 أرقام قياسية، للاطلاع اضغط هنا.

افتتح الأوروجوياني داروين نونيز التهديف مبكرًا في الدقيقة السابعة، قبل أن يصنع صلاح هدف فريقه الثاني إلى زميله بوبي كلارك في الدقيقة 8، ثم سجل الفرعون المصري هدفًا في الدقيقة العاشرة من صناعة كلارك، قبل أن يعود محمد صلاح للصناعة من جديد بالهدف الرابع لصالح حمر الميرسيسايد وذلك للهولندي كودي كاجبو في الدقيقة 14.

وقلص فيليكو بيرمانشيفييش الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول على سبارتا براج بنتيجة 4-1.

كان ليفربول، اكتسح سبارتا براج بخماسية مقابل هدف على ملعب إيبيت أرينا، بمباراة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.