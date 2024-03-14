جولة تفقدية لوزير الرياضة في المدينة الشبابية بالأسمرات

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات.

اكد وزير الرياضة اهمية متابعته للخدمات المقدمة النشء والشباب وكافة أفراد الأسر المقيمة بمنطقة الاسمرات والعمل على تطويرها بصفة مستمرة في جميع المجالات من اجل تقديم افضل الخدمات للسادة مرتادي المدينة وجميع المدن الشبابية والرياضية وايضا مراكز الشباب في جميع المحافظات، موضحا ان وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما للتطوير في الخدمات المقدمة للمجتمع المصري.

وأشار الى أن مصر تشهد العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية الكبرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على التوجه نحو إقامة العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية ومختلف الفعاليات فى تلك المشروعات بمشاركة أبناء مصر من النشء والشباب ليشهدوا على أرض الواقع حجم التطور الذى تشهده البلاد.

كما لفت وزير الشباب والرياضة إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بإقامة الأنشطة الرياضية وتحقيق التنمية المرجوة منها على مستوى جميع محافظات الجمهورية كمستهدف رئيسى من مستهدفات عمل الوزارة، والتشجيع على تنفيذ الماراثونات والفعاليات الرياضية المختلفة.

وتفقد الوزير المناطق التي تم تطويرها بالمدينة بالاضافة الى منشاتها المختلف والتي تتضمن ملعب كرة قدم قانوني، 4 ملاعب كرة قدم خماسي ، 2 ملعب متعدد، 3 ملاعب كرة سلة، ساحة ألعاب قتالية، منطقة ألعاب أطفال، المبني الاجتماعي، مجمع حمامات السباحة، مسرح مكشوف.

واعرب عن سعادته بمستوي متابعة نظافة المدينة والحفاظ على الصحة العامة والشكل الحضاري للمدينة، مشددا على اهمية المتابعة بصفة دورية لتكون نموذجا يحتذي به.