لـ5 سنوات متتالية.. كأس العالم للناشئين والناشئات في قطر والمغرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، منح دولتي قطر والمغرب، حق استضافة بطولتي كأس العالم للناشئين وكأس العالم للناشئات تحت 17 عامًا لمدة 5 سنوات قادمة.

وبحسب إعلان «فيفا»، تستضيف قطر، بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في النسخ الخمس المقبلة، بداية من 2025 حتى عام 2029.

كما تحتضن المغرب، مونديال الناشئات تحت 17 عامًا في النسخ القادمة المتتالية بداية من 2025 إلى 2029.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين في قطر بمشاركة 48 منتخبًا، كما يقام مونديال الناشئات في المغرب بمشاركة 24 منتخبًا.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تغيير نظام إقامة بطولتي مونديال الناشئين والناشئات تحت 17 عامًا، حيث تقام سنويًا بدلا من كل سنتين.

ويأتي قرار «فيفا» بمنح شرف استضافة قطر والمغرب للبطولتين المذكورتين أعلاه، بعد نجاح الدولتين في احتضان البطولات الكبرى، مثل، إقامة كأس العالم 2022 على الأراضي القطرية بالإضافة إلى كأس آسيا 2023 مطلع العام الجاري، بينما تستضيف المغرب مونديال الكبار في عام 2030 بجانب إسبانيا والبرتغال.