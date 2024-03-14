مصنعي السيارات تتوقع انخفاض الأسعار بعد ثبات "الدولار"

توقع المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، انخفاض أسعار السيارات من قبل الوكلاء خلال الفترة المقبلة، بعد تحرير سعر الصرف وتوفير الدولار بالبنوك.

وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى السيطرة على السوق السوداء للدولار، وبالتالي اتخذت بعض الشركات قرارات بتخفيض الأسعار بعد ثبات الدولار عن 48 جنيها تقريبا، بعدما كان قد وصل إلى 70 جنيها بالسوق الموازية.

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أنه من المتوقع السماح باستيراد السيارات الكاملة ومكونات المركبات التى يتم تجميعها محليا خلال الفترة القادمة مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار.

وتابع سعد، أن بعض العملاء قرروا تأجيل شراء السيارات الجديدة انتظارا في مزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء.

وأكد، أن تخفيض قيمة الأوفر برايس جاءت نتيجة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموزاية خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تأجيل الشراء لدى بعض المواطنين رغبة في استمرار التراجع، وكذلك تخوف التجار من تراجع الأسعار أيضا فقرروا خفض الأوفر برايس.

وحسب تقرير مجلس سوق السيارات "أميك"، فقد ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي فى مصر خلال يناير الماضى، بنسبة %40 لتصل إلى 4 آلاف و808 مركبة، مقارنة بنحو 3 آلاف و429 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.