في رابع أيام رمضان.. أدعية مستحبة عند الإفطار

يسعى المسلمون في شهر رمضان الكريم للدعاء والتقرب إلى الله بالصلاة والصوم والدعاء خلال ساعات الصيام حيث يتقرب العبد إلى ربه بالدعاء ليقينه أن الدعاء في هذا الشهر الفضيل مستجاب خاصة وقت الصيام ، فالدعاء عند الإفطار وقت أذان المغرب مستجاب حيث روى عبدالله بن عمرو عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة" ، وقبل أذان مغرب اليوم الرابع لشهر رمضان الكريم، تبرز "البوابة نيوز" بعض الأدعية التي يمكن ترديدها عند الاذان ولحظة الإفطار.

-أدعية لاذان المغرب

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي".

اللهم إني أسالك من خير ما سألك به عبدك ونبيك واعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات.

لا اله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين.

ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا.

ربي اوزعني أن اشكرك بنعمتك التي انعمت علي وعلى والدي.

ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بينالمشرق والمغرب.

اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع.

اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك.

اللهم لك اسلمت وبك آمنا وعليك توكلت وإليك أنبا وبك خاصمت اللهم إني اعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، أن تضلني، انت الحي الذي لا يموت،والجن والإنس يموتون.

اللهم إني اعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء.

يمكن الدعاء بكل ما في نفس وبدون شرط الالتزام بادعية معينة فالشخص يخرج ما في قلبه وامنياته في هذه اللحظة ويدعو بها الله.