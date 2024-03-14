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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مسلسل أشغال شقة الحلقة 4.. ياسمين تحاول خسارة وزنها بفضل محسن

مسلسل أشغال شقة
مسلسل أشغال شقة
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طرحت قنوات "MBC" الحلقة الرابعة من مسلسل الكوميديا الاجتماعية “أشغال شقة” بطولة هشام ماجد وأسماء جلال.

تبدأ الحلقة  بشراء الدكتور حمدي (هشام ماجد) مشاية كهربائية لزوجته ياسمين (أسماء جلال) لكي يساعدها في التخلص من وزنها الزائد؛ بسبب تناول أكل المربية فاطمة (إيمان السيد).

وخلال الحلقة تذهب ياسمين لطبيب التخسيس الدكتور غندور، ليعطيها قفص بداخله أرنب يدعى محسن، ويطلب منها أن تأكل مما يأكله محسن فقط.

تدور أحداث المسلسل داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبًا شرعيًّا وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

أشغال شقة الحلقة الرابعة