المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى في سرقة السيارات بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات بالسجن المشدد 5 سنوات بمنطقة المرج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض علي 3 متهمين لقيامهم بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة القسم.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبتطوير المناقشات اعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة أخرى، وتم وبإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.