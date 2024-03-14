وكيل تعليم شمال سيناء يعاين مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسي لاستلامها

عاين حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء يرافقه صالح محمد عبد الرحمن رئيس مركز ومدينه الشيخ زويد اليوم الخميس، مدرسة أبو العراج للتعليم الاساسي بمدينة الشيخ زويد وذلك تمهيداً لاستلامها تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وجاء ذلك بحضور سلامة سالمان مدير إدارة الشيخ زويد وأيمن شراب وكيل الإدارة وعلي عودة رئيس قسم التخطيط والمتابعة وعبد الستار محمد مسؤول الأمن وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة وفارس عبد الحميد مدير إدارة الأمن.

وأجرى وكيل الوزارة ورئيس مجلس المدينة جولة في مبنى المدرسة المكونة من طابقين وتم مقابلة الشيخ سلام أبو محسين شيخ قرية أبو العراج وتم مناقشة الوضع الحالي للمدرسه والطلاب.

كما قام وكيل تعليم شمال سيناء رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بزيارة ولقاء رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وناقش معه بعض المواضيع المتعلقة بالعملية التعليمية بإدارة الشيخ زويد والتى منها مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسي ومناقشة أحد الأماكن المقترحة لمدرسة الشهاوين والعمل بإحدى منازل الأهالي.