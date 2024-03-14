جولة مفاجئة لمحافظ لقاهرة في الأسمرات لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين

نفذ اللواء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها خاصة السلع الأساسية.

وشدد محافظ القاهرة، على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمقررات التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم بمنافذ البيع المنتشرة بالمدينة، وكذلك توافر الخبز البلدى المدعم بمخابز المدينة بكميات تفى حاجة المواطنين وفى التوقيتات التى تناسب احتياجاتهم فى شهر رمضان المعظم.

كما شدد محافظ القاهرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة ، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر عدد كبير من المنافذ فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بالعاصمة.

كما أكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار .

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وناصر ثابت مدير مديرية التموين وعد من قيادات المحافظة .