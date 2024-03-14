ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة تستعجل التحريات التكميلية لمصرع محام أعلى الدائري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استعجلت جهات التحقيق المختصة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع محام أثناء عبوره الطريق الدائري أمام المحكمة الاقتصادية ، وتم القبض على المتهم، حيث قرر  أنه فوجئي بعبور المتوفي أمامه ولم يقصد دهسه، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، مفاده وقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري أمام المحكمة الاقتصادية مما تسبب في مصرع شخص، وعلى الفور انتقل رجال الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين مصرع محامي أثناء عبوره الطريق الدائري بالمعادي، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أثناء عبوره الطريق الأجهزة الأمنية أعلي الطريق الدائري الجهات المختصة التحريات التكميلية القبض علي المتهم بوقوع حادث سير غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة مصرع محامي