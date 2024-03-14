النيابة تستعجل التحريات التكميلية لمصرع محام أعلى الدائري

استعجلت جهات التحقيق المختصة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع محام أثناء عبوره الطريق الدائري أمام المحكمة الاقتصادية ، وتم القبض على المتهم، حيث قرر أنه فوجئي بعبور المتوفي أمامه ولم يقصد دهسه، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، مفاده وقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري أمام المحكمة الاقتصادية مما تسبب في مصرع شخص، وعلى الفور انتقل رجال الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين مصرع محامي أثناء عبوره الطريق الدائري بالمعادي، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.