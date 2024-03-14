محافظ المنوفية يكرم مسئولي "الطرق والنقل" بوسط الدلتا لجهودهم في الارتقاء بالقطاع

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، المهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والنقل بوسط الدلتا، والمهندسة شيماء عامر مدير عام المشروعات بالهيئة ، والمهندس محمد شاهين ممثل الهيئة فرع المنوفية.

وذلك تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة على أرض المحافظة وأدائهم المتميز في تنفيذ الخطة الاستثمارية في قطاع الرصف، وإنجاز مشروعات حياة كريمة وسرعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق لخلق محاور مرورية.

وأهدى المحافظ درع المحافظة تقديراً لأدائهم المتميز ودورهم في النهوض بقطاع الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أن الإخلاص في العمل والتعاون المثمر ساهم في إنجاز المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المنوفية في كافة القطاعات مما ساهم في تحقيق معدلات نجاح كبيرة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

فيما أعرب الحضور عن سعادتهم وامتنانهم بهذا التكريم، مقدمين كل الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، مثمنين جهوده في تحقيق نسب إنجاز متميزة بكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلى إحداث تنمية شاملة وملموسة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

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