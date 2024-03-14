محافظ المنوفية: تمويل 73 مشروعًا اقتصاديًا ضمن "إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية"

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ 73 مشروعًا اقتصاديًا بتمويل 568 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، موجهًا بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة تحقيقا للصالح العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تمويل 18 مشروعا في مجالات الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام- تسمين العجول ) ، و 6 مشروعات الميكنة الزراعية (ماكينة ري ، عزاقة ، حصادة) ، بالإضافة إلى تمويل 3 مشروعات منافذ بيع ( بيع حدايد وبويات - بيع خضار وفاكهة) ، و 22 مشروع متنوع (ونش رفع ، ماكينة تصوير ، فراز لبن).

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وخاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح وتعمل علي توفير المياه وتقليل المهدر منها، مناشدا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها و استيفاء كل الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له لضمان رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع والحد من البطالة.