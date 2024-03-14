صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول لمواجهة سبارتا براج بالدورى الأوروبي

يستضيف ملعب "آنفيلد"، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول الإنجليزى، ومضيفه سبارتا براج التشيكى، فى إياب دور الـ 16 من بطولة الدورى الأوروبى.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز كبير لفريق ليفربول بخمسة أهداف لهدف، على ملعب سبارتا براج، حيث وضع قدمًا في الدور ربع النهائي، ليدخل اللقاء بأعصاب هادئة.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - بوبي كلارك - هارفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.

وتعد تلك المباراة فرصة لكلوب، لإراحة لاعبيه الأساسيين ومنح فرصة للبدلاء في ظل الموسم الشرس الذي يخوضه الفريق.