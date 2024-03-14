إنجاز جديد لجامعة حلوان على المستوى الأفريقي

حققت جامعة حلوان المركز الثاني على مستوى جامعات القارة الأفريقية في المسابقة التي تنظمها الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول، وذلك بفضل فريق IBA من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وتجمع المسابقة بين جميع جامعات العالم المختصة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول.

وفي بيان صادر عن جامعة حلوان جاء فيه أن المسابقة تقوم على تحليل بيانات مقدمة من الجمعية وعرض الأماكن ذات الاحتمالية العالية لتواجد النفط فيها، كما تقدم المسابقة فرصة للدارسين في تخصصات علوم الأرض وهندسة النفط للتطبيق العملي لما تمت دراسته، ويقوم الطلاب المشاركين بتحليل مجموعة بيانات (الجيولوجيا والجيوفيزياء والأرض والبنية الأساسية للإنتاج والمواد الأخرى ذات الصلة)، ويقدم كل فريق نتائجه في عرض تقديمي أمام لجنة من الخبراء ويتم بعدها تتويج الفرق الفائزة بناء على أدائهم وتحليلهم البيانات.