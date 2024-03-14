تراجع العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم الخميس 14 مارس 2024

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية ، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 14 مارس 2024 تراجعاً جماعيا وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

فقد تراجع متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري الي نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع.

كما تراجع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس ، بشكل ملحوظ ،

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه بفروع بنك الاستثمار العربي، نحو 52.72 جنيه للشراء، و53.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو، اليوم الخميس أمام الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 53.38 جنيه للشراء، و53.53 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري بداية اليوم ، نحو 61.83 جنيه للشراء و62.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.04 جنيه للشراء و 55.22 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.68 جنيه للشراء و 32.78 جنيه للبيع ، كما سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.72 جنيه للشراء و 6.74 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس تراجع ملحوظ ، وبلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، 12.88 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي، اليوم مقابل الجنيه في فروع بنك قطر الوطني، 12.77 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم ، ليسجل الدينار الكويتي، حوالي 157.76 جنيه للشراء، و158.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس ، في بنك القاهرة، مستوى 157.76 جنيه للشراء، و158.04 جنيه للبيع .

فيما سجل سعر صرف الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم استقراراً ملحوظاً ، وبلغ متوسط سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.52 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع .

بينما بلغ سعر الدرهم الاماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ، نحو 13.30 جنيه للشراء، 13.33 للبيع.