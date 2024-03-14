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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 70 ألف قطعة ألعاب نارية محظورة بالعاشر من رمضان.. صور

ضبط 70 ألف قطعة ألعاب
ضبط 70 ألف قطعة ألعاب نارية بالعاشر من رمضان
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وجهت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الشرقية، تعليماتها  للمهندس مصطفى عبدالقادر، مدير إدارة التموين بالعاشر من رمضان، لضبط الألعاب النارية.


شنت إدارة التموين بالعاشر من رمضان، برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر، مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، بالمرور على المحال التجارية المبلغ عنها وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ محظورة البيع.


أسفرت الحملة عن  ضبط ٧٠ ألف قطعة  ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع، تم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصرف.


وأكد المهندس مصطفى عبدالقادر، أن الحملات داهمت عددًا من المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يقومون ببيع وتداول الألعاب النارية والبمب والمفرقعات ومسدسات الخرز، وإن الحملة تلاحق باعة الألعاب النارية، وتصادر الكميات المضبوطة، حفاظًا على أرواح المواطنين، وسلامتهم.

ضبط ٧٠ الف قطعة ألعاب نارية بالعاشر من رمضان

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