منتخب مصر يخوض تدريبه الأول تحت قيادة حسام حسن.. صور

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة الكأس الودية الرباعية للمنتخبات والتي تضم مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ مارس الجاري، والتي تستضيفها مصر.

بدأ مران منتخب مصر بفترة إحماء ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم أعقبها جلسات استشفاء.

حضر المران اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

يبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بينما تلتقي تونس مع كرواتيا على أن يلعب الخاسران يوم ٢٥ على المركز الثالث والرابع، بينما يتواجه الفائزين يوم ٢٦ على لقب البطولة.

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