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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه.. أكرم حسني مطلوب للنيابة

أكرم حسني
أكرم حسني
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شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه، حيث اضطر هشام للتنكر في شخصية عبد الجواد، ولكنه اكتشف أن الموضوع أكبر مما توقع، ليتورط في قضية جرائم إلكترونية بسبب الشاب عمر الذي استأجره، ويتفق مع ضابط الشرطة على أن يأتي إلى بيت عمر ليفتّش اللاب توب الخاص بالشاب، ليتكشف فعلًا أنه هو الهاكر.

وانتهت أحداث الحلقة بمكالمة من المباحث بعدما عرفت بأن هشام أدعى أنه والده، ليتورط هشام في مشكلة أكبر.
المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

 

 

أكرم حسني مسلسل بابا جه