دوري أبطال أوروبا.. جريزمان يقود أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان لاقتناص التأهل

أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميلان في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مدريد، مساء اليوم الأربعاء.

واعتمد سيميوني على موراتا وجريزمان لقيادة الهجوم، وأجرى تغييرات على تشكيل الفريق الذي خسر مباراة الذهاب، حيث عاد أكسل فيتسل إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة الماضية.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا، ستيفان سافيتش، أكسل فيتسل، ماريو هيرموسو، رينان لودي

خط الوسط: ماركوس يورينتي، كوكي، رودريجو دي بول

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان

يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بفرصة ضئيلة للتأهل للدور ربع النهائي، حيث خسر مباراة الذهاب على ملعب "جوزيبي مياتزا" بهدف دون رد، ويحتاج للفوز بفارق هدفين على الأقل لضمان التأهل للدور ربع النهائي.