محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجد الرحمة بشنو عقب صلاة التراويح

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، مسجد الرحمة بقرية شنو، التابعة لمركز كفرالشيخ، على مساحة 2000 م2 بتكلفة 14 مليون جنيه، بالمشاركة المجتمعية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد ، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة ، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين ، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك بحضور اللواء السعيد عمارة، والنائب سيد شمس الدين، والنائب ياسر منير، والنائب عبدالحميد الدمرداش، والنائب أشرف عبدالونيس، والنائب عبدالسميع يوسف، والنائب علي أحمد علي، والنائب يحيي عيسوى، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة والشيخ على حمدون مدير إدارة غرب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ كفرالشيخ، مكتبة المسجد، وملحقاته المختلفة، مشيداً بعمارة وبنيان وتجهيزات المسجد الذي يخدم قطاع كبير من أهالي شنو ..مقدماً الشكر لأبناء شنو وجميع المشاركين في بناء هذا المسجد لما له من أثر إيجابي علي الفرد والمجتمع.

في بداية كلمته هنأ محافظ كفرالشيخ، أهالي قرية شنو بشهر رمضان المبارك والذي تزامن مع إفتتاح مسجد الرحمة بشنو، قائلاً : أن المساجد هى بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعى الدينى والثقافى وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، لافتًا إلى أهمية تكاتف جميع الجهود لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع القطاعات في محافظة كفرالشيخ.

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