رئيس الوزراء الهولندي: الهجوم البري على رفح الفلسطينية ستنتج عنه كارثة إنسانية

أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ضرورة وجود دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب دولة إسرائيل، ولكن من ناحية أخرى لا بد من تجنب التصعيد والعنف، لافتا إلى أن الهجوم البري لإسرائيل في رفح الفلسطينية ستنتج عنه كارثة إنسانية.

أضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، وعرضته قناة إكسترا نيوز: «في هذا الصباح تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وطلبت منه أن يتوقف ويمتنع عن اتخاذ هذه الخطوة، ونحن على اتصال لمناقشة الموقف في الشرق الأوسط».

وتابع: «الموقف في البحر الأحمر يثير القلق إضافة إلى الهجوم على السفن، ما يسبب ضررا كبيرا على الشحن التجاري، لذلك يجب حماية الأمن البحري، وكذلك فإن هولندا لديها مصلحة في إيجاد حل لهذه الأزمة».