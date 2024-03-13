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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مجلس الزمالك يستقر على تدعيم قلب الدفاع بصفقات سوبر

محمود علاء مدافع
محمود علاء مدافع الزمالك
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استقرت إدارة نادي الزمالك، على التعاقد مع صفقات سوبر في مركز قلب الدفاع وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

يأتي ذلك بسبب المستوي المتواضع الذى ظهر به خط دفاع الفريق مؤخرا والنقص الواضح خاصة بعد تجدد إصابة محمود الونش بالرباط الصليبي .

ويتواجد محمود علاء ومصطفي الزناري وحسام عبدالمجيد فقط في قلب الدفاع حاليا، ويظهر الثلاثي بمستوي متفاوت مع الفريق في كل مباراة وهو ما يغضب إدارة النادي والجماهير .

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد خوض مباراة الجونة امس الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.
وكانت قرعة مباريات دور الثمانية للكونفدرالية، أوقعت الفريق في مواجهة فيوتشر على أن تقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس الجاري، في حين ستقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل.

الزمالك محمود الونش محمود علاء أيمن مصطفى