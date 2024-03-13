جنايات المنصورة تحيل أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك للمفتى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء إحالة أوراق المتهمين بالتخلص من الشاب أحمد البرعي، سائق توكتوك، بعدما سددوا له طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، بسبب خلافات سابقة بينهم، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر إبريل القادم للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، ومحمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبد اللطيف، وذلك في القضية رقم 14803 لسنة 2022 جنايات دكرنس، والمقيدة برقم 2546 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال كل من: "السعيد ع.م.ص.ال" (محبوس)، 20 عامًا، مبلط، ومقيم كفر أبو ناصر مركز دكرنس، و"عادل م.ص.ال"، (محبوس)، 33 عامًا، سائق توك توك، ومقيم كفر أبو ناصر مركز دكرنس، و"محمود.ن.ع.ال"، (هارب)، للمحاكمة الجنائية.

وجاء فى قرار الإحالة أنه في يوم 1/10/2022 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، قتل المتهمان الأول والثاني المجني عليه، أحمد محمد حامد محمد البرعي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا)حيث تربصا له بالمكان الذي أيقنا سلفا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلا دراجة نارية (توكتوك)، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجني عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالا عليه ضربا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض (مطواة)، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات" كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

كما جاء فى قرار الاحالة أيضا أن المتهم الثالث اشترك عن طريق مساعدة المتهمين في ارتكاب الجريمة بأن هاتف المتهم الثاني وأخبره بمرور المجني عليه بمكان الواقعة، فتمت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.