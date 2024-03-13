تعرف على موعد أذان المغرب فى رابع أيام رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب من أكثر المواقيت التي يهتم بها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك، حيثُ يختلف موعده من محافظة إلى أخرى، كما يختلف من أول أيام رمضان إلى آخره.

وتتغير مدة الصيام من يوم لآخر، حيثُ يكون أقصر يوم في بداية الشهر، بينما يكون أطول يوم في نهايته.

مع بدء شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب في محافظاتهم، وذلك لمعرفة موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب رابع يوم رمضان 2024 بالقاهرة:الساعة 6:10م.

آذان الفجر

حددت إمساكية رمضان 2024 موعد آذان الفجر رابع يوم رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات، حيث يحل موعد آذان الفجر في القاهرة الساعة 4:39 صباحًا، ليكون عدد ساعات الصيام 13:24 ساعة.

مواعيد الصلاة في بعض المحافظات خلال شهر رمضان

يبحث كثيرون الآن عن مواقيت الصلاة في رابع يوم رمضان 2024 م، اليوم الخميس الموافق 14مارس 2024م، ونستعرض فيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة فى القاهرة: وقت صلاة

الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

• مواقيت الصلاة في الجيزة:

موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:39.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:06.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:04.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:29.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:03.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:20.



• مواقيت الصلاة في القليوبية: الفجْر 4:46 صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠٥ مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب 6:06 مساء، والعِشاء7:21 مساء.

• مواقيت الصلاة في المنصورة: الفجْر4:38 صباحا، والشروق 6:5 صباحا، الظُّهْر 12:03 مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب6:02 مساء، والعِشاء7:20 مساء.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية: وقت صلاة الفجر 4:44 صباحًا، الشروق 6:11 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:09 مساء، موعد صلاة العصر 3:34 مساء، موعد صلاة المغرب 6:08 مساء، موعد صلاة العشاء 7:26 مساء.

• مواقيت الصلاة فى السويس: وقت صلاة الفجر 4:43 صباحًا، الشروق 6:06 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:03 مساء، موعد صلاة العصر 3:26 مساء، موعد صلاة المغرب 6:01 مساء، موعد صلاة العشاء 7:16 مساء.

• مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية: صلاة الفجر 4:44 صباحًا، الشروق 6:07 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:04 مساء، موعد صلاة العصر 3:29 مساء، موعد صلاة المغرب 6:03 مساء، موعد صلاة العشاء 7:20 مساء.

• مواقيت الصلاة فى المحلة الكبرى: صلاة الفجر 4:40 صباحًا، الشروق6:07 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:01 مساء، موعد صلاة العصر 3:30 مساء، موعد صلاة المغرب 6:04 مساء، موعد صلاة العشاء 7:22 مساء.

• مواقيت الصلاة فى بني سويف: وقت صلاة الفجر4:40 صباحًا، الشروق 6:07 صباحًا، موعد صلاة الظهر 11:57 مساء، موعد صلاة العصر 3:25 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58 مساء، موعد صلاة العشاء 7:16 مساء.

• مواقيت الصلاة فى قنا: صلاة الفجر 4:36 صباحًا، الشروق 5:59 صباحًا، موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحا، موعد صلاة العصر 3:23 مساء، موعد صلاة المغرب: 5:58مساء، موعد صلاة العشاء 7:12 مساء.

• مواقيت الصلاة فى أسوان: صلاة الفجر 4:36 صباحًا، الشروق 5:58 صباحًا، موعد صلاة الظهر 11:58 صباحا، موعد صلاة العصر 3:22 مساء، موعد صلاة المغرب 5:57 مساء، موعد صلاة العشاء 7:10مساء.

• مواعيد الصلاة بشرم الشيخ: صلاة الفجر 4:30 صباحًا، وقت صلاة الظهر 11:50 صباحًا، موعد صلاة العصر 3:15 مساء، وقت صلاة المغرب 5:47 مساء، وقت صلاة العشاء 7:1 مساء.