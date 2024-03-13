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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
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نجح  منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات في التأهل  لنهائي دورة الألعاب الإفريقية بغانا بعد فوزه على منتخب رواندا  بنتيجة 2-0 في دور نصف  النهائي
واستطاع منتخب سيدات الطائرة الشاطئية من تحقيق الفوز على كينيا بنتيجة 2/0 فى ربع النهائى .

و تأهل أمس منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي بعد الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 2-0.

وأنهى منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية مرحلة دور المجموعات بتصدر مجموعته في البطولة.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من:

دعاء الغباشي - مروة مجدي

دعاء الغباشي منتخب مصر للكرة الطائرة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية