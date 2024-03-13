منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

نجح منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات في التأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية بغانا بعد فوزه على منتخب رواندا بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي

واستطاع منتخب سيدات الطائرة الشاطئية من تحقيق الفوز على كينيا بنتيجة 2/0 فى ربع النهائى .

و تأهل أمس منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي بعد الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 2-0.

وأنهى منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية مرحلة دور المجموعات بتصدر مجموعته في البطولة.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من:

دعاء الغباشي - مروة مجدي