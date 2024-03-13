ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاملين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالشرابية

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة الشرابية حبس عاملان في سرقة متعلقات المواطنين باسلوب المغافلة 4 ايام علي ذمة التحقيقات بمنطقة الشرابية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن بسرقته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من  ضبط عاملان مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبتفتيشهما عثر بحوزتهما (5) هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الاسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية بمديرية أسلوب المغافلة اتخاذ الإجراءات القانونية 4 أيام علي ذمة التحقيقات الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى تخصص بمنطقة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بتكوين تشكيل عصابي بأسلوب المغافلة