حبس عاملين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالشرابية

قررت نيابة الشرابية حبس عاملان في سرقة متعلقات المواطنين باسلوب المغافلة 4 ايام علي ذمة التحقيقات بمنطقة الشرابية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن بسرقته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملان مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبتفتيشهما عثر بحوزتهما (5) هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الاسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.