إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

أصيب 8 أشخاص بينهم 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة أجرة " صندوق "بطريق طامية سرسنا الزراعي عند مدخل عزبة مينا، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق وسقط ركابها أرضًا مما أحدث إصاباتهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بتلقي اشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة اجرة على طريق طاميه سرسنا الزراعي بالقرب من مدخل عزبة مينا ، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بينهم 3 سيدات وهم: (عواطف حسن 48 سنه ) مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، (روحيه عبد العزيز )، 44 عاما مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، (خلود عادل)، 19سنه مصابه بتجمع دموي بالوجه وبكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة كل ( حسين علي) 57 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و(عاشور عيد حسن) 60 سنه، مصاب بكسر في القدم اليسريوكدمات وسجاجات متفرقة بالجسم، و( جمال جمعه )، 53 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و(عويس حسن) 49عامامصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و(محمد رمضان ) 33 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم .

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 5 سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم؛ تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.