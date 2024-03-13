رئيس ليتوانيا: لا أحد يخاف من بوتين هنا

أدان الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا الهجوم على ليونيد فولكوف، المعارض الروسي في المنفى والمساعد السابق لأليكسي نافالني، الذي وقع مساء الثلاثاء أمام منزله في فيلنيوس.

وتحدى نوسيدا، نظيره الروسي فلاديمير بوتين قائلا: "لا أحد يخاف منك هنا"، مضيفًا أن الشرطة فتحت تحقيقًا جنائيًا في الحادثة.

في حين وصف فولكوف الهجوم على تليجرام بأنه "محاولة لتحويله إلى طبق لحم"، لكنه عبر عن سعادته لأنه نجا.

كما أدانت الحكومة الليتوانية الهجوم، ووصف وزير الخارجية غابريليوس لاندسبيرجيس ما حدث بأنه "صادم".

يذكر أن ليونيد فولكوف، المعارض الروسي في المنفى أصيب بكسر في ذراعه بعد تعرضه للضرب بأداة حادة من قبل رجل هاجمه في كمين.

كما نقل فولكوف إلى المستشفى بعد الهجوم، حيث تلقى العلاج وعاد لاحقًا إلى منزله.

في حين نشرت زوجته آنا بيريوكوفا صورًا على منصة إكس تُظهر إصابات فولكوف، بما في ذلك هالة سوداء حول عينه وبقعة حمراء على جبينه ودماء على إحدى ساقيه.

بينما يُعد فولكوف من الشخصيات الرئيسية في المعارضة الروسية، وكان أحد مساعدي نافالني، الذي توفي في السجن في فبراير الماضي.

هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، حيث تعرض معارضون روس آخرون لهجمات مماثلة في الخارج.