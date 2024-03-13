إيطاليا: الموقف في غزة معقد.. وإسرائيل لا تظهر الاحترام الكافي تجاه المدنيين

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن الموقف في غزّة معقد للغاية، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تظهر الاحترام الكافي تجاه السكان المدنيين.

وقال تاياني - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إنه لا علاقة للمدنيين بالحرب في قطاع غزة، مؤكدا أنه عندما يكون هناك قتلى كثيرين من المدنيين فهذا يعني أنه تم تجاوز رد الفعل المتناسب.

ولفت تاياني إلى أن إيطاليا مع حل الشعبين والدولتين "الفلسطينية والإسرائيلية"، مبينا أن من شأن ذلك أن يجلب السلام، مؤكدا ضرورة تخفيض إسرائيل لرد فعلها من خلال التركيز على الأهداف العسكرية فقط ومحاولة استثناء السكان المدنيين، الذين تبذل إيطاليا قصارى جهدها لمساعدتهم.

