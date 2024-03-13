ads
الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا ارساني يختتم جولته في مصر بزيارة دير البراموس

الانبا ارساني اسقف
الانبا ارساني اسقف هولندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتم الأنبا أرساني اسقف هولندا زيارته الي مصر اليوم بزيارة الي دير البراموس العامر ببرية شيهيت - وادي النطرون.

حيث شارك الانبا ارساني الأيام الماضية في عشية وقداس سيامة وتجليس آباء الأساقفة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأيضا في صلاة طقس إعداد و تقديس زيت الميرون المقدس بكاتدرائية دير القديس الأنبا بيشوي - وادي النطرون

كما شارك في اجتماع لجنتي الرهبنة والمهجر، وفي جلسة المجمع المقدس العامة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وحضور ١١٠ من أعضائه البالغ عددهم ١٣٣ عضوًا.

432419450_949896187138137_2890538713410562363_n
432419450_949896187138137_2890538713410562363_n
432426427_949896043804818_4958437586827320006_n
432426427_949896043804818_4958437586827320006_n
432427879_949894747138281_1819762326385303721_n
432427879_949894747138281_1819762326385303721_n
432432795_949896067138149_2889969438040744875_n
432432795_949896067138149_2889969438040744875_n
432445444_949895817138174_2669856691942173675_n
432445444_949895817138174_2669856691942173675_n
432465614_949895927138163_2999362860540581977_n
432465614_949895927138163_2999362860540581977_n
432472952_949895903804832_6148671836489295128_n
432472952_949895903804832_6148671836489295128_n
432480342_949896190471470_3262961806367497088_n
432480342_949896190471470_3262961806367497088_n

432536653_949894723804950_7680898776890680293_n
432536653_949894723804950_7680898776890680293_n
432540104_949895777138178_1792390451573370895_n
432540104_949895777138178_1792390451573370895_n
الانبا ارساني اسقف هولندا دير البراموس العامر ببرية شيهيت - وادي النطرون قداسة البابا تواضروس الثاني زيت الميرون المقدس