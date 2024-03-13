الأنبا ارساني يختتم جولته في مصر بزيارة دير البراموس

اختتم الأنبا أرساني اسقف هولندا زيارته الي مصر اليوم بزيارة الي دير البراموس العامر ببرية شيهيت - وادي النطرون.
حيث شارك الانبا ارساني الأيام الماضية في عشية وقداس سيامة وتجليس آباء الأساقفة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأيضا في صلاة طقس إعداد و تقديس زيت الميرون المقدس بكاتدرائية دير القديس الأنبا بيشوي - وادي النطرون
كما شارك في اجتماع لجنتي الرهبنة والمهجر، وفي جلسة المجمع المقدس العامة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وحضور ١١٠ من أعضائه البالغ عددهم ١٣٣ عضوًا.