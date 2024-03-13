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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتنفيذ أعمال التسوية لطريق منيحة بكوم أمبو

تنفيذ اعمال تسوية
تنفيذ اعمال تسوية وتمهيد الطريق قرية منيحة بكوم أمبو
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بسرعة التدخل حيث أفاد بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، والذى أمر بتنفيذ أعمال التسوية والتمهيد للطريق لإتاحة المجال أمام سيارات السيرفيس والميكروباص بالحركة عليه، وبالتالى تخفيف أعباء ومشقة التنقل على المواطنين.

وجاء ذلك عقب عرض الشكوي علي المحافظ بناءًا على ما تم تداوله من رواد مواقع التواصل الإجتماعى حول شكوى أهالى قرية منيحة بمركز كوم أمبو من تهالك الطريق الرابط بين القرية والمركز مما يؤدى إلى عدم توافر سيارات الأجرة بشكل منتظم لنقل المواطنين وإعاقة حركة السير .

وأكد أن هذا الطريق بطول 18 كم يشهد إنهاء أعمال البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، فيما ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بإعادة تأهيل ورصف طريق منيحة ضمن خطتها فور الإنتهاء من الأعمال الجارية لمبادرة حياة كريمة.

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مركز ومدينة كوم أمبو أعمال التسوية والتمهيد للطريق قرية منيحة أخبار محافظة أسوان