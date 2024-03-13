بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي البحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، جراء وقوع حادث تصادم اليوم الأربعاء في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وتبين أن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارتي نقل وميكروباص على الطريق الإقليمي المؤدي إلى الإسكندرية، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

أصيب في الحادث 9 أشخاص وهم: «س.ب» أنثى، 29 عامًا، اشتباه فيما بعد الارتجاج، «أ. ب» أنثى، 22 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، «م. ص» أنثى، 22 عامًا، كسر بالقدم اليسرى، «أ. م» ذكر، 56 عامًا، خلع بالكتف اليمنى، «م. ص» أنثى، 22 عامًا، كسر بالقدم اليسرى، «أ. ب» أنثى، 22 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، «ع.ر» أنثى، 13 عامًا، كسر بالساعد الأيمن، «أ. ب» أنثى، 22 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، «هـ.م» أنثى، 15 عامًا، كسر بالقدم اليمنى، «ح. ر» أنثى، 14 عامًا، كدمات بالوجه، «أ. م» أنثى، 60 عامًا، كسر بالقدم اليمنى، «م. ع» أنثى، 39 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

وحٌرر المحضر اللازم في هذا الصدد، وسيتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد أسباب وملابسات الحادث.