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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

27 دولة تشارك في البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية

شعار البطولة
شعار البطولة
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أعلن مسئولو اتحاد المصارعة تأكد مشاركة 27 دولة في منافسات البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 وحتى 19 مارس الجاري في برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية من أجل حصد المراكز الأولى، حيث سيشارك 371 لاعبا ولاعبة في جميع المراحل العمرية، يمثلون 27 دولة، بالإضافة إلى منتخب مصر.

ويشارك في البطولة منتخبات، الجزائر وأنجولا وبوروندي وبنين وكوت ديفوار والكاميرون والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وكاب فيردي وجامبيا وغينيا بيساو وغينيا وغينيا الاستوائية وغانا وكينيا وليبريا ومدغشقر والمغرب وموريشبوس وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال والسودان وتونس وأوغندا وسيراليون، بالإضافة لمصر.

وجدير بالذكر أن المنتخبات المشاركة بدأت في الوصول إلى الإسكندرية من أجل المشاركة في البطولة، ويستعد المنتخب المصري بقوة من أجل حصد المراكز الأولى في كافة المراحل العمرية.

ابراهيم عادل منتخب مصر بالإسكندرية