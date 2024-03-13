الكنيسة الأسقفية تنعى رهبان جوهانسبرج بجنوب أفريقيا

تقدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، وقساوسة وشعب الكنيسة، بخالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في استشهاد ثلاثة رهبان من دير القديس مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعد حادث اعتداء أليم.

وأضاف رئيس الأساقفة: “نصلي أن يمنح الرب أسر الرهبان وشعب الكنيسة سلامًا وتعزية على فراقهم”.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت مساء أمس تعرض ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس.