«الجعفراوي» يلقي محاضرة بالمؤتمر العلمي الدولي لجامعة الملك فيصل بتشاد.. صور

شاركت مؤسسة مشوار التنموية، بقيادة الدكتور صلاح الجعفراوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في المؤتمر العلمي الدولي لجامعة الملك فيصل بتشاد حول التغيرات المناخية وأثرها على الأمن الغذائي في إفريقيا، والذي ترأسه وزير الدولة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بدولة تشاد الدكتور توم إرديمي، مطلع شهر مارس الجاري.

وتلقى الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، دعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي توم إرديمي، ورابطة الجامعات الإسلامية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي بعنوان "التغيرات المناخية وآثارها على الأمن الغذائي في أفريقيا" بجامعة الملك فيصل بدولة تشاد.

وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، محاضرة بكلية الشارقة جامعة الملك فيصل بانجامينا تشاد، تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني ودورها في التنمية الاجتماعية.. مؤسسة مشوار التنموية نموذجًا"، مؤكدًا حرص المؤسسة على ترسيخ دورها في العديد من محاور التنمية، وتكاملها مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار «الجعفراوي»، إلى أن من ضمن أهم العوامل الرئيسية التي تساعد على رفع معدلات الأمن الغذائي فى المنطقة هي العمل المشترك والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد، بالإضافة إلى ضرورة قيام الحكومات بإنشاء آليات وسياسات حديثة لتشجيع الابتكار والاستثمار في الزراعة الحديثة، وتشجيع العقول العلمية والطلبة على إيجاد حلول تكنولوجية لدعم الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم المجتمعات الضعيفة في مواجهة التغيرات المناخية.

كما شارك رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، في حضور جلسة شهدت عدد من الموضوعات الخاصة بحماية البيئة والأمن الغذائي، فضلًا عن الضوابط والضمانات القانونية لحمايتهما، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وآثارها، وتفعيل استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.

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