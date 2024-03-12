الراية البيضاء تشعل غضب أوكرانيا ضد بابا الفاتيكان

جدل واسع أثارته دعوة البابا فرنسيس لأوكرانيا برفع "الراية البيضاء"، إذ دعا في مقابلة مع قناة التلفزيون السويسري "آر تي إس"، كييف إلى التفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب، مما أثار جدلًا واسعًا.

وطالب البابا فرنسيس، أوكرانيا إلى رفع الراية البيضاء والتفاوض من أجل إنهاء الحرب "قبل أن تتفاقم الأمور"، ما أثار غضب كييف التي اتهمته بـ"إضفاء الشرعية على حق الأقوى"، وذهبت إلى حد استدعاء مبعوث الفاتيكان.

تصريح بابا الفاتيكان أثار انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت صور ترمز إلى استسلام أوكرانيا لروسيا.

على الرغم من دعواته المتكررة للسلام منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، يرى مراقبون أن خطبه تثير الجدل وبعضها يعد منحازا لروسيا.

في هذا السياق أكد مصدر في الفاتيكان أن عبارة "الراية البيضاء" في دعوة البابا تعني "وقف الأعمال العدائية" وليس الاستسلام، كما فهم البعض.

كما سعى الفاتيكان إلى تصحيح الوضع، مؤكدًا أن "الشرط الأساسي" للتوصل إلى حل تفاوضي هو "وضع حد للعدوان" وإسكات الأسلحة.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها رأس الكنيسة الكاثوليكية جدلًا بتصريحات علنية عن النزاع.

ففي نهاية 2022، اعتذر الفاتيكان لموسكو بعد تعليق على السلوك الذي وصف بالقاسي للأقليات العرقية الروسية.