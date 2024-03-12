المغرب يطلق عملية إنسانية لصالح الفلسطينيين في غزة والقدس

أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أصدر توجيهاته بإطلاق عملية إنسانية عن طريق البر لصالح السكان الفلسطينيين في قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة.

وتأتي هذه الخطوة الإنسانية في إطار جهود المغرب للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، وتحديدًا الفئات الأكثر هشاشة، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح بيان وزارة الخارجية المغربية أن المساعدة تشمل أكثر من 40 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، كما تكفل الملك محمد السادس بجزء كبير من ماله الخاص، من المساعدة المقدمة، لا سيما تلك الموجهة للرضع والأطفال الصغار.

ومن جانبها، قامت وكالة بيت مال القدس بتوزيع 2000 سلة غذائية وتقديم 1000 وجبة يوميًا لفائدة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، بناءً على توجيهات الملك محمد السادس، بالإضافة إلى إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس.

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